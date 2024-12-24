У Верховній Раді спростували чутки про зниження мобілізаційного віку

Комітет із питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради спростував інформацію про наявність законопроєктів щодо зниження мобілізаційного віку.

У заяві на офіційній сторінці у Facebook зазначено, що жодних законодавчих ініціатив стосовно зменшення віку призову з 25 до 18 років ні у Верховній Раді, ні в профільному комітеті не розглядали.

“Інформація, поширена сьогодні в ЗМІ, є неправдивою”, — йдеться у повідомленні.

Раніше у соцмережах з’явилися чутки, що проєкт закону про зниження призовного віку нібито вже перебуває на розгляді у Верховній Раді й чекає свого схвалення.