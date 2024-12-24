Суспільство

Колумбієць намагався сховатися в Україні від депортації з ЄС

24 Грудня 2024 12:37
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дпсу, прикордонники
Прикордонний загін / Фото: ДПСУ

У пункті пропуску “Тиса” прикордонники затримали чоловіка, який автомобільним мостом прямував пішки з Угорщини в Україну. За словами мандрівника, він хотів сховатися в Україні, аби його не депортували з ЄС до Колумбії.

Про це повідомили в пресслужбі Державної прикордонної служби України.

Як розповіли в ДПСУ, порушник кордону не мав при собі жодних документів. Він назвався громадянином Колумбії.

У прикордонному підрозділі іноземець розповів, що впродовж тривалого часу нелегально проживав та працював у різних країнах Євросоюзу.

“Коли на його адресу в Італії, де він перебував останнім часом, надійшов лист з вимогою з’явитися у відділок імміграційної поліції, іноземець злякався депортації та вирішив залишити терени ЄС. Він дістався попутним транспортом до прикордонного угорського міста Захонь, а звідти пішов у напрямку України, орієнтуючись за онлайн картами”, – йдеться в повідомленні ДПСУ.

Встановлено, що чоловік обійшов угорський пункт пропуску “Захонь” піднявся на міст та сподівався непоміченим перейти на територію України. Втім його виявили та затримали прикордонники відділу “Соломоново” Чопського загону.

На іноземця склали протокол за статтею “Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України” КУпАП та у порядку реадмісії повернули в Угорщину.

Затриманий на українському кордоні колумбієць / Фото: ДПСУ

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