До Землі наближається останній у цьому році астероид – NASA

У суботу, 28 грудня, поблизу Землі пролетить астероїд під назвою 2024 YC1.

Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).

За інформацією NASA, довжина астероїда становить 53,3 метра. Він пройде на відстані 5,96 мільйона кілометрів від нашої планети.

У JPL також зазначили, що першим астероїдом, який наблизиться до Землі у 2024 році, буде об’єкт під назвою 2024 YL1.

Цей астероїд досягне максимальної близькості до Землі у п’ятницю, 3 січня, пролетівши на відстані 2,35 мільйона кілометрів.

За критеріями NASA, астероїд вважається «потенційно небезпечним», якщо наближається до Землі ближче ніж на 7,5 мільйона кілометрів і має розмір понад 150 метрів.

Обидва згадані астероїди не відповідають цим критеріям одночасно, а отже, не становлять загрози для Землі.