Суспільство

Стало відомо, яке озброєння увійшло в новий пакет допомоги від Німеччини

24 Грудня 2024 09:41
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військова техніка, німеччина
Пускова установка Patriot / Фото: U.S. Army

Німеччина оприлюднила перелік озброєння, що входить до нового пакета військової допомоги Україні. Йдеться про системи ППО IRIS-T, ЗРК Patriot, танки Leopard 1, десантно-штурмові машини Caracal, а також дрони та боєприпаси.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Німеччини.

У новий пакет військової допомоги від Німеччини увійшов броньований транспорт для армії, засоби ППО, артилерія, захисне та спецобладнання, військово-інженерні засоби, вантажівки, автоцистерни, генератори, намети та інше.

Бойові броньовані машини:

  • 15 основних бойових танків LEOPARD 1 A5 із запасними частинами;
  • 30 протимінних захищених від засідок транспортних засобів (MRAP);
  • боєприпаси до основного бойового танку LEOPARD 2;
  • боєприпаси до основного бойового танку LEOPARD 1.
Зенітно-ракетний комплекс Patriot / Фото: Бундесвер

Протиповітряна оборона:

  • 1 зенітний ракетний комплекс IRIS-T SLM;
  • 1 зенітний ракетний комплекс IRIS-T SLS;
  • ракети IRIS-T SLM;
  • 12 машин кінетичної оборони (Diehl Defence);
  • 2 пускові установки PATRIOT;
  • 2 самохідні зенітні установки GEPARD із запасними частинами;
  • 65 000 пострілів до самохідних зенітних установок GEPARD;
  • 2 радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D;
  • ракети AIM-9L/I-1 Sidewinder.

Артилерія:

  • 52 000 боєприпасів калібру 155 мм;
  • 1 самохідна гаубиця Panzerhaubitze 2000 із запасними частинами.

Безпілотники та системи протидії безпілотникам:

  • 30 розвідувальних безпілотників VECTOR з запчастинами;
  • 24 розвідувальні безпілотники RQ-35 HEIDRUN;
  • 14 розвідувальних безпілотників HORNET XR.
Самохідні гаубиці PzH 2000 / Фото: Бундесвер

Військово-інженерні засоби:

  • матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
  • 5 мобільних, дистанційно керованих та захищених систем розмінування.

Захисне та спеціальне обладнання:

  • 7 десантно-штурмових машин Caracal;
  • 5 систем самозахисту AMPS для гелікоптерів;
  • 45 підводних скутерів;
  • 1 автомобіль охорони кордону.

Логістика:

  • 12 вантажівок Zetros;
  • 8 автоцистерн Zetros.

Колективне піхотне озброєння:

  • 20 000 боєприпасів калібру 40 мм;
  • 15 000 120-мм мінометних боєприпасів;
  • 4 580 протитанкових мін;
  • 120 гранатометів GMG;
  • 200 кулеметів MG4;
  • аварійні електрогенератори;
  • 50 наметів;
  • 420 штурмових гвинтівок MK 556;
  • 80 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 314 000 набоїв;
  • 100 гвинтівка CR 308;
  • понад 4,3 мільйона боєприпасів до вогнепальної зброї;
  • 43 000 турнікетів;
  • 1 мільйон травматичних бинтів.

Загальна вартість нового пакета допомоги від Німеччини та терміни постачанні не уточнюються.


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