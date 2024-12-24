Стало відомо, яке озброєння увійшло в новий пакет допомоги від Німеччини

Німеччина оприлюднила перелік озброєння, що входить до нового пакета військової допомоги Україні. Йдеться про системи ППО IRIS-T, ЗРК Patriot, танки Leopard 1, десантно-штурмові машини Caracal, а також дрони та боєприпаси.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Німеччини.
У новий пакет військової допомоги від Німеччини увійшов броньований транспорт для армії, засоби ППО, артилерія, захисне та спецобладнання, військово-інженерні засоби, вантажівки, автоцистерни, генератори, намети та інше.
Бойові броньовані машини:
- 15 основних бойових танків LEOPARD 1 A5 із запасними частинами;
- 30 протимінних захищених від засідок транспортних засобів (MRAP);
- боєприпаси до основного бойового танку LEOPARD 2;
- боєприпаси до основного бойового танку LEOPARD 1.
Протиповітряна оборона:
- 1 зенітний ракетний комплекс IRIS-T SLM;
- 1 зенітний ракетний комплекс IRIS-T SLS;
- ракети IRIS-T SLM;
- 12 машин кінетичної оборони (Diehl Defence);
- 2 пускові установки PATRIOT;
- 2 самохідні зенітні установки GEPARD із запасними частинами;
- 65 000 пострілів до самохідних зенітних установок GEPARD;
- 2 радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D;
- ракети AIM-9L/I-1 Sidewinder.
Артилерія:
- 52 000 боєприпасів калібру 155 мм;
- 1 самохідна гаубиця Panzerhaubitze 2000 із запасними частинами.
Безпілотники та системи протидії безпілотникам:
- 30 розвідувальних безпілотників VECTOR з запчастинами;
- 24 розвідувальні безпілотники RQ-35 HEIDRUN;
- 14 розвідувальних безпілотників HORNET XR.
Військово-інженерні засоби:
- матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- 5 мобільних, дистанційно керованих та захищених систем розмінування.
Захисне та спеціальне обладнання:
- 7 десантно-штурмових машин Caracal;
- 5 систем самозахисту AMPS для гелікоптерів;
- 45 підводних скутерів;
- 1 автомобіль охорони кордону.
Логістика:
- 12 вантажівок Zetros;
- 8 автоцистерн Zetros.
Колективне піхотне озброєння:
- 20 000 боєприпасів калібру 40 мм;
- 15 000 120-мм мінометних боєприпасів;
- 4 580 протитанкових мін;
- 120 гранатометів GMG;
- 200 кулеметів MG4;
- аварійні електрогенератори;
- 50 наметів;
- 420 штурмових гвинтівок MK 556;
- 80 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 314 000 набоїв;
- 100 гвинтівка CR 308;
- понад 4,3 мільйона боєприпасів до вогнепальної зброї;
- 43 000 турнікетів;
- 1 мільйон травматичних бинтів.
Загальна вартість нового пакета допомоги від Німеччини та терміни постачанні не уточнюються.