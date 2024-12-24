Стало відомо, яке озброєння увійшло в новий пакет допомоги від Німеччини

Німеччина оприлюднила перелік озброєння, що входить до нового пакета військової допомоги Україні. Йдеться про системи ППО IRIS-T, ЗРК Patriot, танки Leopard 1, десантно-штурмові машини Caracal, а також дрони та боєприпаси.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Німеччини.

У новий пакет військової допомоги від Німеччини увійшов броньований транспорт для армії, засоби ППО, артилерія, захисне та спецобладнання, військово-інженерні засоби, вантажівки, автоцистерни, генератори, намети та інше.

Бойові броньовані машини:

15 основних бойових танків LEOPARD 1 A5 із запасними частинами;

30 протимінних захищених від засідок транспортних засобів (MRAP);

боєприпаси до основного бойового танку LEOPARD 2;

боєприпаси до основного бойового танку LEOPARD 1.

Зенітно-ракетний комплекс Patriot / Фото: Бундесвер

Протиповітряна оборона:

1 зенітний ракетний комплекс IRIS-T SLM;

1 зенітний ракетний комплекс IRIS-T SLS;

ракети IRIS-T SLM;

12 машин кінетичної оборони (Diehl Defence);

2 пускові установки PATRIOT;

2 самохідні зенітні установки GEPARD із запасними частинами;

65 000 пострілів до самохідних зенітних установок GEPARD;

2 радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D;

ракети AIM-9L/I-1 Sidewinder.

Артилерія:

52 000 боєприпасів калібру 155 мм;

1 самохідна гаубиця Panzerhaubitze 2000 із запасними частинами.

Безпілотники та системи протидії безпілотникам:

30 розвідувальних безпілотників VECTOR з запчастинами;

24 розвідувальні безпілотники RQ-35 HEIDRUN;

14 розвідувальних безпілотників HORNET XR.

Самохідні гаубиці PzH 2000 / Фото: Бундесвер

Військово-інженерні засоби:

матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

5 мобільних, дистанційно керованих та захищених систем розмінування.

Захисне та спеціальне обладнання:

7 десантно-штурмових машин Caracal;

5 систем самозахисту AMPS для гелікоптерів;

45 підводних скутерів;

1 автомобіль охорони кордону.

Логістика:

12 вантажівок Zetros;

8 автоцистерн Zetros.

Колективне піхотне озброєння:

20 000 боєприпасів калібру 40 мм;

15 000 120-мм мінометних боєприпасів;

4 580 протитанкових мін;

120 гранатометів GMG;

200 кулеметів MG4;

аварійні електрогенератори;

50 наметів;

420 штурмових гвинтівок MK 556;

80 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 314 000 набоїв;

100 гвинтівка CR 308;

понад 4,3 мільйона боєприпасів до вогнепальної зброї;

43 000 турнікетів;

1 мільйон травматичних бинтів.

Загальна вартість нового пакета допомоги від Німеччини та терміни постачанні не уточнюються.