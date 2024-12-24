У трьох областях затримали “чорних зброярів”, які торгували “трофеями”

У ході спецоперації в Житомирській, Черкаській і Кіровоградській областях затримано п’ятьох осіб, які займалися підпільною торгівлею трофейною зброєю.

Про це повідомляє пресслжуба СБУ.

Житомирська область

Затримано двох мешканців області, включно з 41-річним рецидивістом, який вже мав умовний термін за продаж зброї. Злочинці зберігали зброю в гаражному схроні. Під час обшуків вилучено:

понад 1 кг вибухівки з підривачами,

гранати РГД-5 і Ф-1,

понад 500 набоїв різного калібру.

Черкаська область

Підозру отримав 30-річний дезертир, який «прихопив» із собою зброю та боєприпаси з військової частини, де проходив службу. Мова йде про п’ять бойових гранат, автомат Калашникова з набоями і двома глушниками.

Кіровоградська область

Затримано двох дезертирів, які намагалися продати п’ять протитанкових гранатометів та 11 гранат Ф-1. Під час обшуків також знайдено:

два бойових пістолети,

кулемет,

протипіхотну міну,

вибухівку.

СБУ та Нацполіція затримали 5-х ділків, які хотіли налагодити нелегальний продаж зброї / Фото: СБУ

Затриманим висунуто обвинувачення за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю). Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.