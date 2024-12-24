Суспільство

Ще на рік продовжено стан НС у Ізраїлі
24 Грудня 2024 20:55
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ізраїль
Прапор Ізраїлю / Фото з відкритих джерел

Кнесет під час пленарного засідання в ніч на п’ятницю ухвалив рішення продовжити режим надзвичайного стану в Ізраїлі ще на рік.

Про це пише Vesty.

 Надзвичайний стан триватиме до 15 грудня 2025 року.

 Дві профільні комісії Кнесету — з питань законодавства та з питань закордонних справ і оборони — рекомендували продовжити дію режиму.
За це рішення проголосували 29 депутатів, 7 висловилися проти, ще 2 утрималися.

Попередній перегляд терміну дії надзвичайного стану відбувся 28 травня 2024 року, коли 13 голосами проти 7 було вирішено продовжити його до кінця року.

 Надзвичайний стан дозволяє Кнесету та уряду ухвалювати спеціальні укази, що можуть змінювати чи тимчасово скасовувати дію окремих законів.
Водночас Кнесет має повноваження скасувати надзвичайний стан у будь-який момент.


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