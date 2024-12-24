Байден обговорює можливість введення нових санкцій проти енергетичного сектору Росії – The Washington Post

Президент США Джо Байден розглядає можливість введення нових санкцій проти енергетичного сектору Росії в останні тижні свого перебування на посаді.

Про це пише The Washington Post із посиланням на чотири джерела.

Зокрема, нові обмеження можуть торкнутися російського “тіньового флоту” та експортерів нафти, які ще не потрапляли під санкції. Крім того, планується відкликання ліцензій, що дозволяють банкам проводити операції з енергоносіями Росії. Ці санкції дозволять команді майбутнього президента Дональда Трампа мати більше важелів для переговорів з Володимиром Путіним щодо припинення війни в Україні.

З початку повномасштабного вторгнення РФ Білий дім уникав запровадження жорстких санкцій проти російської енергетики через побоювання різкого зростання цін на нафту та газ, а також через можливі економічні наслідки для США.

“Адміністрація Байдена була занепокоєна зростанням цін на газ і інфляцією, що ставало основним обмеженням їхньої санкційної політики. Однак після завершення виборів і контролю за інфляцією цей ризик зменшився”, — зазначив старший науковий співробітник Колумбійського університету Едвард Фішман.

Водночас високопосадовець адміністрації Байдена пояснив, що нові санкції мають допомогти Україні в обороні та в переговорних процесах, сприяючи досягненню справедливого миру.