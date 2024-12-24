Кримінал

Росія завдала удару балістичною ракетою по житловому будинку в Кривому Розі
24 Грудня 2024 16:48
читать на русском →
атаки ворога, кривий ріг
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Вдень 24 грудня окупанти вдарили по Кривому Розі на Дніпропетровщині, можуть бути загиблі серед цивільних.

Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА, Олександр Вілкул, голова Ради оборони Кривого Рогу

Російські окупанти влучили балістичною ракетою в чотириповерховий багатоквартирний будинок. За попередньою інформацією, серед цивільного населення є постраждалі, ймовірно, загиблі.

 “Балістика. “Високоточні” варвари вдарили прямо по чотириповерховому житловому будинку на 32 квартири. Ми всі вже на місці, екстрені служби працюють. На жаль, готуємось до важких новин”.

За даними ОВА, внаслідок атаки поранення отримали шестеро осіб. Двох людей вдалося врятувати з-під завалів. Троє постраждалих, серед яких 69-річна та 72-річна жінки й 78-річний чоловік, перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості.

Рятувальні роботи тривають.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
24 Грудня 2024 19:46

Зеленський привітав українців із Різдвом
24 Грудня 2024 18:34

Байден обговорює можливість введення нових санкцій проти енергетичного сектору Росії – The Washington Post
24 Грудня 2024 17:42

США передали Україні перший з запланованих $20 млрд за рахунок росактивів
24 Грудня 2024 16:48

Росія завдала удару балістичною ракетою по житловому будинку в Кривому Розі
24 Грудня 2024 15:41

Зеленський поговорив  з президентом Анголи 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки