Росія завдала удару балістичною ракетою по житловому будинку в Кривому Розі

Вдень 24 грудня окупанти вдарили по Кривому Розі на Дніпропетровщині, можуть бути загиблі серед цивільних.

Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА, Олександр Вілкул, голова Ради оборони Кривого Рогу

Російські окупанти влучили балістичною ракетою в чотириповерховий багатоквартирний будинок. За попередньою інформацією, серед цивільного населення є постраждалі, ймовірно, загиблі.

“Балістика. “Високоточні” варвари вдарили прямо по чотириповерховому житловому будинку на 32 квартири. Ми всі вже на місці, екстрені служби працюють. На жаль, готуємось до важких новин”.

За даними ОВА, внаслідок атаки поранення отримали шестеро осіб. Двох людей вдалося врятувати з-під завалів. Троє постраждалих, серед яких 69-річна та 72-річна жінки й 78-річний чоловік, перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості.

Рятувальні роботи тривають.