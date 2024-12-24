Кримінал

Атака по Кривому Рогу: 1 загиблий, 13 поранених
24 Грудня 2024 20:35
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атаки ворога, кривий ріг
Наслідки удару / Telegram

24 грудня російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, пошкодивши житловий будинок і спричинивши численні жертви. Внаслідок атаки постраждали 13 людей, один чоловік загинув.

Про це повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. 

 Вілкул зазначив, що окупанти завдали удару балістичною ракетою по чотириповерховому житловому будинку на 32 квартири. На місці працюють екстрені служби.

“На жаль, готуємося до важких новин”, — написав Вілкул.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що ракета влучила в житловий будинок. Спершу повідомлялося про п’ятьох поранених, двох із них дістали з-під завалів. Постраждалим надають медичну допомогу.

Згодом кількість поранених зросла до шести, серед них жінки 69 та 72 років і 78-річний чоловік. Вони перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості. Іншим допомогли на місці.

 Станом на 17:53 з-під завалів дістали шістьох людей. На жаль, один із них — чоловік — загинув. Лікарі доклали всіх зусиль для його реанімації, але врятувати його не вдалося.

Станом на 19:51 рятувальники витягли з-під завалів ще одну жінку, яку госпіталізували. Загалом кількість постраждалих сягнула 13 осіб, серед яких 16-річна дівчина. Троє поранених перебувають у тяжкому стані.

 Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець опублікував фото наслідків удару.

“Поки інші країни святкують Різдво, українці страждають від російських атак. Терористи не знають моралі, вони розуміють лише силу”, — прокоментував Лубінець.


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