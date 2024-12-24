Суспільство

Уряд подовжив чинні бронювання на місяць
24 Грудня 2024 18:41
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вру
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Кабінет міністрів ухвалив рішення про автоматичне продовження чинних бронювань від мобілізації на один місяць, але не пізніше 28 лютого 2025 року. 

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Згідно з рішенням, автоматичне продовження стосується бронювань, що були дійсні станом на 19 грудня 2024 року та надані згідно з Постановою №76 від 27 січня 2023 року. Це пов’язано з тимчасовим призупиненням роботи державних реєстрів через кібератаку.

Наприклад, якщо строк дії бронювання працівника закінчувався 20 грудня 2024 року, його бронювання буде автоматично продовжено до 20 січня 2025 року. Якщо бронювання закінчилося до 19 грудня, роботодавці зможуть поновити його після відновлення роботи реєстрів.

Відповідно до рішення, бронювання, надані Міністерством економіки або через портал «Дія», будуть продовжені автоматично на місяць, але не пізніше 28 лютого 2025 року.

Заступник міністра економіки Віталій Кіндратів зазначив, що це рішення дозволяє зберегти чинні бронювання без зайвих процедур, забезпечуючи прозорість та зручність у цих процесах, що є важливим під час війни.

Міністерство оборони повинне протягом 5 днів після набрання чинності постановою внести зміни до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.


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