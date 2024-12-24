Зеленський поспілкувався з патріархом Варфоломієм

Президент України Володимир Зеленський у переддень Різдва провів телефонну розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм. Він запевнив, що Україна докладає всіх зусиль, аби 2025 рік став роком справедливого та тривалого миру для нашої держави й усього світу.

Про це глава Української держави повідомив у соцмережі Х

Президент подякував Його Всесвятості за духовну підтримку України, молитви за український народ та привітав із прийдешніми святами – Різдвом і Новим роком. Зеленський також висловив вдячність за зусилля Патріархату, спрямовані на посилення міжнародної релігійної підтримки України й утвердження її духовної незалежності.

Окремо глава держави подякував Патріарху Варфоломію за побажання сили, сміливості та Божого благословення для українського народу, а також за теплі різдвяні привітання.