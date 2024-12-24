Суспільство

Десятки тисяч людей залишились без світла на Святвечір у Боснії через снігову бурю
24 Грудня 2024 21:31
читать на русском →
відключення, світло
Ілстративне фото з відкритих джерел

Потужна снігова буря залишила десятки тисяч будинків у Боснії без електропостачання напередодні Різдва, спричинивши хаос у транспортній системі.

Як повідомляє Sky News, у трьох регіонах Боснії і Герцеговини заборонили рух важких транспортних засобів, а в окремих районах зупинено залізничне сполучення.

 Державна енергетична компанія заявила, що сильний сніг пошкодив лінії електропередач, ускладнивши ситуацію в деяких районах до критичного рівня.

У західній частині країни десятки автомобілів опинилися заблокованими у снігу на 10 годин, перш ніж вдалося відновити рух.

У понеділок повідомлялося, що майже 200 тисяч будинків залишилися без світла. Вантажівкам і важким транспортним засобам заборонено пересування багатьма дорогами країни.

 Наприкінці листопада через сильні снігопади у Франції без електрики залишилося також близько 200 тисяч споживачів, а на дорогах і залізничних шляхах виникли серйозні перебої.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
24 Грудня 2024 21:41

Ситуація у Торецьку: бої йдуть за кожен будинок
24 Грудня 2024 20:35

Атака по Кривому Рогу: 1 загиблий, 13 поранених
24 Грудня 2024 19:46

Зеленський привітав українців із Різдвом
24 Грудня 2024 18:34

Байден обговорює можливість введення нових санкцій проти енергетичного сектору Росії – The Washington Post
24 Грудня 2024 17:42

США передали Україні перший з запланованих $20 млрд за рахунок росактивів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки