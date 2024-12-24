Десятки тисяч людей залишились без світла на Святвечір у Боснії через снігову бурю

Потужна снігова буря залишила десятки тисяч будинків у Боснії без електропостачання напередодні Різдва, спричинивши хаос у транспортній системі.

Як повідомляє Sky News, у трьох регіонах Боснії і Герцеговини заборонили рух важких транспортних засобів, а в окремих районах зупинено залізничне сполучення.

Державна енергетична компанія заявила, що сильний сніг пошкодив лінії електропередач, ускладнивши ситуацію в деяких районах до критичного рівня.

У західній частині країни десятки автомобілів опинилися заблокованими у снігу на 10 годин, перш ніж вдалося відновити рух.

У понеділок повідомлялося, що майже 200 тисяч будинків залишилися без світла. Вантажівкам і важким транспортним засобам заборонено пересування багатьма дорогами країни.

Наприкінці листопада через сильні снігопади у Франції без електрики залишилося також близько 200 тисяч споживачів, а на дорогах і залізничних шляхах виникли серйозні перебої.