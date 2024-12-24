Суспільство

612 конфіскованих авто за рік передала Україні Латвія
24 Грудня 2024 21:37
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латвія, україна
Латвія передала Україні авто / Delfi

Латвія передала Україні автомобілі, конфісковані у водіїв, які керували транспортом у стані алкогольного сп’яніння, на загальну суму 2,25 мільйона євро.

Як повідомляє Delfi із посиланням на Службу державних доходів Латвії (VID), це стало можливим завдяки змінам у законодавстві.

 16 лютого 2023 року Сейм Латвії одноголосно затвердив поправки до Закону про підтримку українського цивільного населення. Вони дозволяють передавати Україні автомобілі, що опинилися у власності держави, зокрема транспортні засоби, конфісковані у нетверезих водіїв.

 Після набрання чинності цими змінами уряд Латвії ухвалив низку рішень про передачу таких автомобілів Україні.

За даними VID, у межах цієї ініціативи Україна отримала 612 автомобілів загальною вартістю близько 2,25 мільйона євро.


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