Суспільство

Зеленський привітав українців із Різдвом
24 Грудня 2024 19:46
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зеленський, різдво
Володимир Зеленський / ОП

24 грудня президент Володимир Зеленський звернувся до українців із різдвяним привітанням, згадуючи, що український композитор Микола Леонтович написав свою знамениту “Щедрик” у місті Покровськ, яке зараз знаходиться під загрозою окупації.

У своєму зверненні він також нагадав слова російського лідера Володимира Путіна, який нещодавно заявив, що коли в Росії все спокійно, їм хочеться “двіжухи”.

Зеленський підкреслив контраст між Україною та Росією, сказавши: “Божественна музика, написана там, і те зло, яке принесла Росія, яскраво показує різницю між нами та ними. Ми прагнемо творити, а для когось сенс життя — це сіяти смерть”. Президент зазначив, що українці бажають спокою, справедливості та миру, прагнуть жити на своїй землі під мирним небом, а не під загрозою іранських “Шахедів” і російських ракет.

Зеленський також наголосив, що українці вдруге святкують Різдво в одну дату. “Ми сьогодні разом, навіть якщо фізично далеко, ми єдині у своїх думках і серцях. І допоки ми залишаємося єдиними, зло не має шансів. Це наша єдність і тепло — справжній дух Різдва, який ми збережемо в серцях і поділимося з тими, кого любимо, з усіма, хто для нас рідний”, — підсумував президент.


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