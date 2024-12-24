Суспільство

Ситуація у Торецьку: бої йдуть за кожен будинок
24 Грудня 2024 21:41
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фронт
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Ситуація в районі Торецька, що перебуває у зоні відповідальності ОТУ «Луганськ», наразі є найбільш напруженою — від початку доби російські війська здійснили 11 штурмів, частина з яких триває.

Про це повідомила речниця ОТУ «Луганськ» Анастасія Бобовнікова в ефірі телеканалу.

 «Ситуація в Торецьку зараз найскладніша. Із самого ранку ворог провів 11 штурмів, і деякі з них досі тривають. Тут ідуть бої за кожен будинок. Наприклад, вони можуть просунутися на одну будівлю, але вже наступного дня ми її повертаємо», — зазначила Бобовнікова.

Речниця додала, що на цьому напрямку раніше російські війська не використовували техніку.

 «Сьогодні ми спостерігаємо, як на північній околиці Торецька, у селищі Неліпівка, ворог почав застосовувати бронетехніку. За минулу добу там велися бої із використанням бойових машин піхоти, багі та мотоциклів. Раніше такої активності не було», — розповіла вона.

Аналогічна ситуація спостерігається і в районі Часового Яру, де російські війська також почали використовувати техніку.

«Попри труднощі маневрування та ефективність техніки в умовах міської забудови, ворог уже кілька днів поспіль виводить танки, які стріляють із закритих позицій. Водночас далеко не всі вони повертаються назад. Ми фіксуємо значні втрати противника. Наприклад, нещодавно на цьому напрямку було знищено новітній танк Т-90М «Прорив», — підсумувала Бобовнікова.


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