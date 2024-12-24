США передали Україні перший з запланованих $20 млрд за рахунок росактивів

Україні надійшов перший мільярд доларів з 20 мільярдів кредиту, отриманого завдяки доходам від заморожених російських активів.

Шмигаль поділився цією новиною через Telegram, зазначивши, що ці кошти надано США як частину ініціативи G7. Це перший транш із запланованих 20 мільярдів доларів, які Сполучені Штати готові передати Україні, використовуючи знерухомлені російські активи.

“Дякуємо американським партнерам та Світовому банку за цей важливий крок до справедливості. Ми сподіваємось, що всі суверенні російські активи будуть конфісковані і направлені на відновлення України”, — зазначив прем’єр.