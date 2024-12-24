Суспільство

У Сирії розпочались протести після спалення різдвяної ялинки
24 Грудня 2024 20:40
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сирія
Спалення різдвяної ялинку / Фото з відкритих джерел

У Сирії розпочалися протести після спалення різдвяної ялинки, учасники яких закликають владу забезпечити захист національних меншин у країні.

Про це повідомила BBC.

Інцидент стався в місті Сукайлабія в центральній частині країни, де переважно проживають християни.

 У соціальних мережах поширилося відео, на якому видно, як різдвяна ялинка на центральній площі Сукайлабії палає. Повстанське угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ), яке після повалення режиму Башара Асада контролює значні території Сирії, заявило, що причетні до підпалу іноземні бойовики вже затримані.Представники ХТШ пообіцяли натовпу, який зібрався на місці події, що ялинку буде відновлено до ранку. Вони також наголосили, що права й свободи релігійних і етнічних меншин у Сирії перебуватимуть під їхнім захистом.
 Після підпалу ялинки в Сукайлабії акції протесту поширилися й на інші райони країни, зокрема на окремі частини столиці Дамаска. Протестувальники вимагають від нової влади гарантій безпеки для національних і релігійних спільнот.


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