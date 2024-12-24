У столиці погіршився стан повітря

У Києві ввечері 24 грудня спостерігається тимчасове погіршення якості повітря, рівень забрудненості є середнім.

За інформацією КМДА та IqAir, підвищення забруднення повітря, ймовірно, викликане метеорологічними умовами, зокрема, низькою швидкістю вітру.

Влада зазначила, що середній рівень забрудненості не є небезпечним для здоров’я людей. У разі подальшого погіршення якості повітря рекомендується закривати вікна, обмежити час перебування на вулиці та пити більше води. Якщо є очищувач повітря, варто увімкнути його на максимальний режим.