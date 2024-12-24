Суспільство

В Україні посилил заходи безпеки на період різдвяно-новорічних свят
24 Грудня 2024 20:00
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новий рік, різдво
Ілюстративне фото з відкритих джерел

В Україні посилено заходи безпеки на період різдвяно-новорічних свят. Про це повідомив заступник начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції Анатолій Серединський.

Попри участь багатьох правоохоронців у виконанні завдань на фронті, у Нацполіції достатньо ресурсів для забезпечення порядку під час святкового періоду. Основна увага буде приділена охороні громадського порядку поблизу культових споруд. Громадян закликають дотримуватися сигналів повітряної тривоги, комендантської години та інших правил безпеки.

Посилене патрулювання охопить не лише місця скупчення людей, а й автошляхи. Цілодобово працюватимуть вибухотехнічні підрозділи та інші служби, готові оперативно реагувати на будь-які інциденти.

Комендантська година на новорічну ніч залишиться без змін, і правоохоронці контролюватимуть дотримання цих обмежень. Поліція також реагуватиме на роботу розважальних закладів у заборонений час та присутність громадян на вулицях під час комендантської години.

Серединський нагадав про заборону використання піротехніки, яка залишається чинною по всій країні.


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