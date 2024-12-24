Російську та білоруську мови планують позбавити державного захисту 

24 грудня Кабінет Міністрів ухвалив законопроєкт, що пропонує оновити перелік мов, які мають особливий захист і режим підтримки в Україні, виключивши з нього російську та білоруську мови.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроєкт “Про внесення змін до деяких законів України в зв’язку з оновленням офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов” передбачає зміну формулювання “Європейська хартія регіональних мов або мов меншин” на “Європейська хартія регіональних або міноритарних мов”.

Документ також пропонує актуалізувати перелік мов, до яких в Україні буде застосовуватись особливий режим підтримки та захисту відповідно до Хартії. До цього списку входять болгарська, гагаузька, кримськотатарська, новогрецька, німецька, польська, румунська, словацька, угорська, чеська та іврит.

Європейська хартія регіональних мов та мов меншин — це акт Ради Європи, який має на меті захист прав національних та етнічних меншин.