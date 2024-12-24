Орбан знову вдався до критики щодо витрат на допомогу Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан припустив, що війна Росії проти України завершиться у 2025 році, і назвав два можливі сценарії її закінчення: мирні переговори або повна поразка однієї зі сторін.

Про це він розповів в інтерв’ю угорському виданню Magyar Nemzet.

Орбан висловив переконання, що після завершення війни європейські економіки, включаючи угорську, знову зможуть досягти значного зростання. Однак прем’єр наголосив на колосальних витратах, які Захід уже поніс через конфлікт. “Америка і Європа разом витратили близько 300 мільярдів євро на війну. Ці гроші могли б бути використані для підвищення рівня життя, зупинки міграції чи створення нової європейської оборонної системи. Натомість їх просто спалили”, — заявив Орбан.

Він також зазначив, що війна вже спричинила масштабні втрати для України, включаючи окупацію частини її територій, численні людські жертви та руйнування інфраструктури. “П’ята частина території України окупована, сотні тисяч людей загинули або були покалічені, а мільйони втекли за кордон. Українська економіка не в змозі самостійно функціонувати в осяжному майбутньому”, — додав угорський прем’єр.