Економіка

Як взяти онлайн кредит на картку банка?

24 Грудня 2024 14:25
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Якщо потрібен кредит, більшість людей звертається до банку або бере позику онлайн через МФО, оскільки це неймовірно зручно. Можна стверджувати, що кредитні установи в Україні умовно поділили між собою обов’язки. Відповідно банки мають за пріоритет кредитування бізнесу, а також надають споживчі кредити під купівлю товару, в той час як МФО (мікрофінансові організації) спеціалізуються суто на мікрокредитах (онлайн позиках).

Що таке мікропозика (онлайн кредит на банківську картку)?

Вже з назви можна зрозуміти, що мікропозика – це кредит, який можна оформити та отримати онлайн (через інтернет) з зарахуванням позикових коштів на банківську картку. В рамках програми мікрокредитування можна розраховувати на суму до 50 тис. грн., причому отримати гроші реально на дуже вигідних умовах.

Наприклад, якщо вам потрібно оформити позику без довідки про доходи, звертайтесь за посиланням https://finx.com.ua/, де можна взяти онлайн кредит на картку без зайвого клопоту, в томі числі без оцінки з боку кредитора вашої платоспроможності та перевірки кредитної історії.

Головною відмінністю мікрокредита від банківської позики є гнучкість умов та мінімальні вимоги до позичальника. Розглядаючи заявку на отримання кредиту, банк завжди ретельно оцінює нового клієнта. В тому числі перевіряє рівень його платоспроможності та кредитний статус згідно з базами БКІ (бюро кредитних історій).

Що необхідно для отримання онлайн позики?

Попри мінімалізм вимог, певним умовам позичальник все ж таки має відповідати. Справді, МФО не беруть довідку про доходи, але вони обов’язково перевіряють особистість клієнта. Відповідно, документи, що підтверджують вашу особу, мають бути у вас на руках.

Основні вимоги:

  • наявність паспорта та ІПН;
  • вік 18-65 років (головне – бути повнолітнім);
  • наявність банківської картки;
  • відсутність судимостей.

За таких умов позику може отримати практично кожен громадянин України, не лише клієнт з ідеальною кредитною історією та можливістю надати довідку про доходи. Сьогодні онлайн кредити беруть всі – підприємці та безробітні, молодь та пенсіонери, військові та цивільні. Адже послуга є загальнодоступною.

Процедура отримання онлайн кредиту

Позикові кошти можна отримати онлайн на сайті МФО. Для цього необхідно пройти реєстрацію, створивши Особистий кабінет. Далі вибрати умови кредитування (суму, загальний строк та періодичність погашення) й надіслати заявку на сервіс. Зазвичай верифікація триває 5-10 хв. Якщо кредит погоджено, вам надішлють кредитний договір, який необхідно підписати в електронному вигляді.


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