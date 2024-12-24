Суспільство

У Бердянську підірвали автомобіль голови окупаційної ради
24 Грудня 2024 12:53
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окупація
Підірвана автівку у Бердянську / Фото: Telegram/Андрющенко Time

У тимчасово окупованому Бердянську на Запоріжжі підірвали автомобіль голови окупаційної ради міста Василя Нечета.

Про це повідомив виконуючий обов’язки начальника Бердянської міської військової адміністрації Микола Матвієнко, передає “Суспільне”.

За його словами, Нечета доставили до лікарні, але інформація про його стан наразі відсутня.

До окупації Нечет обіймав посаду завідувача будинку культури в Бердянську. Після вторгнення Росії він активно співпрацював із загарбниками, залучаючи інших працівників культури до співпраці з окупаційною адміністрацією. Він також вступив до лав партії “Єдина Росія” і був призначений головою окупаційної ради.


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