Трамп хоче справедливого миру в Україні, – Кіт Келлог

Обраний президент США Дональд Трамп прагне досягти “справедливого, стійкого і безпечного миру в Україні”. Про це заявив Кіт Келлог, кандидат на посаду спеціального посланника з питань України, в ефірі Fox Business.

Келлог наголосив, що для Трампа припинення війни та встановлення миру в Україні є головним міжнародним пріоритетом. Однак він підкреслив, що цей мир має бути справедливим і довготривалим, а не повторювати попередні провальні спроби на кшталт Мінського процесу.

“Президент Трамп розуміє важливість співпраці з союзниками, а також своїх стосунків із Путіним. Я впевнений, що він здатен довести цей процес до успішного завершення у відносно короткі терміни”, — заявив Келлог.

МЗС України наразі веде підготовку візиту спецпредставник, який планує відвідати Україну на початку січня. Дата цього візиту вже визначена, однак у МЗС її не розголошують.