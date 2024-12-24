Санду склала присягу президента Молдови

Новообрана президентка Молдови Мая Санду 24 грудня склала присягу. Це її другий президентський термін.

Про це повідомляє NewsMaker.

У своїй промові вона наголосила на важливості збереження миру, захисту демократії та подальшого розвитку країни, попри кризи останніх років і російське вторгнення в Україну.

Санду також закликала до національної мобілізації, зазначивши, що Молдова перебуває на правильному шляху.

“Я можу сказати вам, поклавши руку на серце: я працювала з відданістю під час мого першого мандату, і я продовжуватиму з ще більшою волею та енергією. Після чотирьох років я можу скромно сказати, що разом ми зробили те, що ніколи не було зроблено за 30 років незалежності”, – заявила Санду.

Водночас Санду зауважила, що попереду ще багато роботи, але “дорога обрана правильна”.