Політика

Санду склала присягу президента Молдови
24 Грудня 2024 13:44
читать на русском →
молдова
Президентка Молдови Мая Санду / Фото з Facebook Санду

Новообрана президентка Молдови Мая Санду 24 грудня склала присягу. Це її другий президентський термін.

Про це повідомляє NewsMaker.

У своїй промові вона наголосила на важливості збереження миру, захисту демократії та подальшого розвитку країни, попри кризи останніх років і російське вторгнення в Україну.

Санду також закликала до національної мобілізації, зазначивши, що Молдова перебуває на правильному шляху.

“Я можу сказати вам, поклавши руку на серце: я працювала з відданістю під час мого першого мандату, і я продовжуватиму з ще більшою волею та енергією. Після чотирьох років я можу скромно сказати, що разом ми зробили те, що ніколи не було зроблено за 30 років незалежності”, – заявила Санду.

Водночас Санду зауважила, що попереду ще багато роботи, але “дорога обрана правильна”.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
24 Грудня 2024 11:28

Британські війська можуть бути розгорнуті на заході України для навчання ЗСУ, – The Times
24 Грудня 2024 15:41

Зеленський поговорив  з президентом Анголи 
24 Грудня 2024 12:53

У Бердянську підірвали автомобіль голови окупаційної ради
24 Грудня 2024 10:36

Захисники українського неба збили 36 ударних БПЛА противника
24 Грудня 2024 10:11

У трьох областях затримали “чорних зброярів”, які торгували “трофеями”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки