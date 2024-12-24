Святвечір у Європі має свої особливості в кожній країні, проте є й спільні традиції, які пов’язують святкування напередодні Різдва.

Про це пише Головне в Україні.

Загальні традиції

Родинна вечеря

Святвечір вважається часом для сімейного зібрання. У багатьох країнах прийнято накривати святковий стіл із традиційними стравами. Святкові співи

Колядки (Christmas carols) співають у багатьох країнах. Часто це супроводжується ходінням від хати до хати або виступами у церквах. Релігійні обряди

У католицьких країнах популярні Опівнічні меси (Midnight Mass), на які сім’ї ходять після вечері. Подарунки

У деяких країнах, наприклад, у Німеччині чи Польщі, подарунки дарують саме в Святвечір.

Особливості в різних країнах

Німеччина

Увечері сім’ї збираються навколо прикрашеної ялинки. Традиційно їдять запечену гуску, червону капусту та картоплю. Також відкривають подарунки, які приносить “Christkind” або “Weihnachtsmann” (аналог Санта-Клауса). Польща

Святвечір називають “Віґілія”. Перед вечерею діляться облаткою (тонкий хліб із символами Різдва). На столі мають бути 12 пісних страв, серед яких борщ із вушками, оселедець та маківник. Італія

Святкову вечерю готують з морепродуктів, особливо популярне “Свято семи риб”. Увечері родини йдуть на месу, після чого повертаються додому на десерт – часто панетоне чи пандоро. Франція

Святковий стіл називається “Réveillon”. Їдять страви, як-от фуа-гра, устриці, запечена індичка та традиційний торт “Bûche de Noël”. Вечір завершується месою. Іспанія

Святвечір – “Nochebuena” – це час для сімейної вечері. Популярні страви: баранина, морепродукти та солодощі, як-от туррон (солодкий мигдальний десерт). Скандинавські країни

Святкування часто починається з ранкових служб. Увечері їдять різдвяні страви – запечену свинину, квашену капусту, різдвяний пудинг. Популярна також традиція залишати їжу для “юльніссе” (різдвяного ельфа). Велика Британія

Святвечір менш урочистий порівняно з Різдвом, але діти залишають печиво й молоко для Санта-Клауса, а також морквину для його оленів.

Святвечір у Європі – це завжди про сімейне тепло, релігійні та культурні традиції, що передаються поколіннями.

В Україні Святвечір напередодні Різдва має багаті та давні традиції, тісно пов’язані з християнськими і народними звичаями. Ось як зазвичай святкують цей особливий вечір:

Основні традиції Святвечора в Україні

Підготовка до свята

Святвечір завершує Різдвяний піст, тому весь день до настання першої зірки триває підготовка: прибирання, приготування страв, прикрашання оселі. Перша зірка

Святкову вечерю починають, коли на небі з’являється перша зірка, яка символізує зірку, що сповістила про народження Христа. Свята вечеря

Головним елементом є 12 пісних страв, які символізують 12 апостолів. До найпопулярніших належать: Кутя – головна страва, що складається з вареної пшениці, маку, меду і горіхів.

Узвар – напій із сушених фруктів.

Вареники з капустою чи картоплею.

Борщ із грибами.

Голубці з пісною начинкою.

Оселедець, гриби, пампухи тощо. На стіл також кладуть додатковий набір посуду для “незапрошеного гостя” – символу пам’яті про померлих або тих, хто далеко від дому. Дідух

У центрі оселі встановлюють дідух – сніп пшениці або жита, що символізує дух предків та добробут. Дідух ставлять на почесне місце як оберіг. Молитва і благословення

Вечерю починають із молитви. Глава сім’ї благословляє страви та запрошує всіх до столу. Також перед їжею часто діляться шматочком куті чи хліба. Колядки

Після вечері молодь може почати колядувати, сповіщаючи радісну новину про народження Ісуса. У традиційному варіанті це супроводжується відвідинами сусідів із вертепом.

Символізм і дух свята

Святвечір в Україні сповнений символів: від страв до обрядів, що підкреслюють духовний зв’язок із Богом, природою та предками. Це не лише сімейне свято, але й важливий момент єднання та шанування традицій.

Традиції можуть трохи змінюватися залежно від регіону, але всюди головне – це атмосфера тепла, любові та віри.