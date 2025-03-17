Хусити вдруге за добу атакували військові кораблі США

Єменські хусити здійснили другу атаку на американські військові кораблі за останні 24 години.

Як повідомляє The Times of Israel, представник угруповання заявив, що удар був відповіддю на американські авіаудари.

За його словами, хусити випустили ракети та безпілотники по авіаносцю USS Harry S. Truman і кількох його супровідних кораблях у північній частині Червоного моря.

Угруповання також заявило, що продовжуватиме атаки на ізраїльські судна, поки, за їхніми словами, не буде знята “блокада” Гази.

15 березня президент США Дональд Трамп віддав наказ американським збройним силам розпочати “рішучі та потужні” військові дії проти єменських хуситів.