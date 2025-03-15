Трамп дав наказ завдати ударів по єменських хуситах

Дональд Трамп оголосив війну єменським хуситам, передає Reuters.

«Сьогодні я наказав збройним силам Сполучених Штатів почати рішучі та потужні військові дії проти терористів-хуситів у Ємені», – написав президент США у своїй соцмережі TruthSocial.

Це відповідь на хуситські атаки в Червоному морі.

«Вони ведуть безперервну кампанію піратства, насильства і тероризму проти американських та інших кораблів, літаків і безпілотників», – пояснив Трамп.

Він заявив, що просто зараз армія США завдає повітряних ударів по об’єктах хуситів. Також він закликав їх із цього моменту припинити будь-які атаки в Червоному морі, «інакше на вас обрушиться пекло, якого ви ще не бачили».

Також він зажадав від Ірану припинити підтримку хуситів.

Він написав, що якщо Іран погрожуватиме Сполученим Штатам, «Америка притягне вас до повної відповідальності, і ми не будемо з вами люб’язні!»