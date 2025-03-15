Політика

Трамп дав наказ завдати ударів по єменських хуситах
15 Березня 2025 21:22
читать на русском →
Дональд Трамп / Фото Reuters
Дональд Трамп / Фото Reuters

Дональд Трамп оголосив війну єменським хуситам, передає Reuters.

«Сьогодні я наказав збройним силам Сполучених Штатів почати рішучі та потужні військові дії проти терористів-хуситів у Ємені», – написав президент США у своїй соцмережі TruthSocial.

Це відповідь на хуситські атаки в Червоному морі.

«Вони ведуть безперервну кампанію піратства, насильства і тероризму проти американських та інших кораблів, літаків і безпілотників», – пояснив Трамп.

Він заявив, що просто зараз армія США завдає повітряних ударів по об’єктах хуситів. Також він закликав їх із цього моменту припинити будь-які атаки в Червоному морі, «інакше на вас обрушиться пекло, якого ви ще не бачили».

Також він зажадав від Ірану припинити підтримку хуситів.

Він написав, що якщо Іран погрожуватиме Сполученим Штатам, «Америка притягне вас до повної відповідальності, і ми не будемо з вами люб’язні!»


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
15 Березня 2025 16:25

Зеленський: “Росія не має права вирішувати питання безпеки України та Європи”
15 Березня 2025 20:06

Опозиція Угорщини мітингує, тоді як Орбан обіцяє розправитися зі ЗМІ та НУО
15 Березня 2025 19:31

Белград охоплений протестами: десятки тисяч вийшли на вулиці проти Вучича
15 Березня 2025 16:42

Ворог посилює тиск: 81 бій з початку доби, Сили оборони стримують атаки на всіх напрямках
15 Березня 2025 15:57

Зеленський затвердив склад переговорної групи
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Іпотека чужих душ
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Вот и обещанный “план Трампа”
Лана ЗЕРКАЛЬ

Чому Трамп поводиться, як bully?
Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
усі думки