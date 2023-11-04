Суспільство

ГУР: РФ провела невдалі випробування міжконтинентальної балістичної ракети

4 Листопада 2023 10:23
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ракета

1 листопада 2023 року росія провела невдалі випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 “Ярс”, яка є основною у наземному компоненті стратегічних ядерних сил рф.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

“Запуск ракети “Ярс” із космодрому “плєсєцк” (архангельська обл.) по цілі на полігоні “кура” (камчатка) здійснив бойовий розрахунок 33 ракетної армії ракетних військ стратегічного призначення зс рф.

За даними ГУР МО України, ракета “Ярс” збилась з курсу”, – йдеться у повідомленні.

ГУР також повідомляє, про серйозні проблеми, які москва має також із важкою МБР РС-28 “сармат” шахтного базування ― це один з ключових проектів в оголошеному агресором процесі модернізації стратегічних ядерних сил рф”, – заявили в відомстві.


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