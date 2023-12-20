Голова поліції Київської області має маєток під Києвом з територією у 50 соток

Голова поліції Київської області Анатолій Щадило має під Києвом 50 соток землі, де збудований маєток на 250 квадратів із лазнею, тенісним кортом та елінгом.

Про це повідомляє розслідування hromadske

Зазначається, що розкішне обійстя Анатолій Щадило будував у 2014-2017 роках. Початок будівництва збігся з перемогою Євромайдану, коли Щадило працював заступником голови міліції Волинської області Олександра Терещука.

При чому, як проаналізували розслідувачі кар’єру Щадила, новий очільник поліції Київщини підпадав під люстрацію і не мав права працювати в держорганах до жовтня 2024 року.

Згідно з декларацією поліціянта, три ділянки майже на 50 соток у селі Проців під Києвом Щадило купив у різний час приблизно за 300 000 гривень. Наразі поруч із маєтком генерала купити голу ділянку землі під забудову в 6 соток дешевше, ніж за 20 000 доларів просто неможливо.

Єдине можливе пояснення дешевої вартості землі — її формальне призначення. Це землі для індивідуального або колективного садівництва, вони не призначені для забудови.

Утім hromadske зафіксувало на землі Щадила лазню, елінг, гостьовий будинок, тенісний корт, гараж та власний пірс.

Ділянки почали з’являтися у власності родини Щадила з грудня 2013 року по липень 2014 року, у розпал Революції Гідності. На початку 2014-го там заклали фундамент майбутнього маєтку. Його і решту будівель звели за 2,5 роки. У 2016-2017 роках будівництво виглядає завершеним. Тобто на відбудову всього цього в доволі стиснуті терміни в нього були вільні гроші.

Скільки Щадило тоді витратив на маєток, оцінити складно. Будинки, більш подібні до такого маєтку за метражем і оздобленням, зараз тут пропонують за 10-15 мільйонів гривень, кажуть журналісти.

Родина нового очільника поліції Київщини має також 4 квартири у столиці, паркомісця, земельні ділянки поруч з Києвом та два човни.