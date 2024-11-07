До вихованців спецзакладу на Тернопільщині застосовували  насильницькі дії: розпочалось розслідування

У спеціальному навчальному закладі Тернопільської області були зафіксовані випадки порушення прав дітей, зокрема насильницькі дії щодо вихованців. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

Про це інформує пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

“Під час моніторингового візиту Представниці Уповноваженого з прав дитини до однієї зі спеціальних шкіл на Тернопільщині були виявлені факти порушень прав дітей, включно з насильницькими діями щодо вихованців”, – зазначено у повідомленні.

За цими фактами ювенальні прокурори Тернопільської обласної прокуратури розпочали кримінальні провадження за статтями 137, 151, 153 та 364 Кримінального кодексу України (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх, незаконне поміщення здорової особи у психіатричний заклад, сексуальне насильство, зловживання службовим становищем).

Триває досудове розслідування.