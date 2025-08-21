До кінця року Україна розпочне масове виробництво далекобійних ракет “Фламінго”, — Зеленський 

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до кінця 2025 — початку 2026-го в Україні має розпочатися масове виробництво крилатих ракет “Фламінго” з дальністю до 3 тисяч кілометрів.

За словами Зеленського, випробування нової ракети пройшли успішно: “Поки що ракета найуспішніша, яка в нас є. Вона летить 3 тисячі кілометрів і це важливо”, – сказав президент..

Він також додав, що наразі не може розкривати деталі щодо ракетної програми до того часу, поки Україна не матиме сотень ракет для застосування.

“До грудня у нас зʼявиться більше ракет. До кінця грудня або на початку нового року має стартувати масове виробництво. Все залежатиме від результатів випробувань та фінансування програми”, — зазначив він.

Виробництво на заводі Fire Point / Фото: AP

Буквально після коментаря Зеленського Associated Press опублікувало матеріал про компанію Fire Point, яка займається створенням ракети FP-5 “Фламінго” та ударних безпілотників.

За словами виробників, ракета FP-5 може долати 3 тисячі кілометрів і вражати ціль з точністю до 14 метрів. Вона здатна нести корисне навантаження до 1150 кг, що робить її однією з найбільших таких ракет у світі.

Наразі Fire Point виготовляє приблизно одну ракету “Фламінго” на день, а до жовтня планує наростити виробництво до семи штук на день.

Компанію заснували на початку повномасштабного вторгнення близькі друзі — фахівці з різних галузей — для масового виробництва недорогих дронів, конкурентних іранським Shahed, які Росія застосовує проти України.