Суспільство

До 2027 року російське Міноборони РФ планує мобілізувати 255 тисяч контрактників  
4 Жовтня 2024 18:36
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мобілізація, рф
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Росія заклала 90 млрд рублів на одноразові виплати за укладення контракту з Міноборони на 2025-2027 роки, що дасть можливіть призвати до 225 тисяч нових контрактників.

Про це повідомляє російське видання “Важные истории“.

Наразі така виплата становить 400 тис. рублів. Якщо вона не зміниться, то 90 млрд рублів вистачить, щоб за три роки набрати 225 тис. нових контрактників. Проте, запланована в бюджеті сума може збільшитися.

“У 2024 році темп набору на контракт зріс щонайменше в шість разів: за перше півріччя 2023 року росіяни уклали 26,7 тис. нових контрактів, а за перше півріччя 2024-го – понад 166 тисяч. У другому півріччі 2023-го темп набору контрактників значно зріс – загалом за рік контракти підписали щонайменше 345 тис. осіб”, – повідомляє видання.


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