ДБР завершило розслідування справи Шабуніна і передасть її до суду

Державне бюро розслідувань завершило слідство у справі голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, якого обвинувачують в ухиленні від проходження військової служби за сприяння командира частини.

Після того як сторона захисту ознайомиться з матеріалами, обвинувальний акт передадуть до суду, повідомляє ДБР.

Реклама

Реклама

Крім того, в ДБР повідомили, що Шабуніну повернули електронні гаджети, вилучені в ході обшуку за місцем його проживання.

“Наголошуємо, що слідство було проведено об’єктивно та в максимально стислі строки з дотриманням усіх вимог закону. ДБР завжди діє заради справедливості та залишається поза політикою, незважаючи на гучність і резонанс окремих справ. Зрештою, суд поставить усі крапки над “і” та дасть остаточну оцінку діям підозрюваного”, – заявили в ДБР.

11 липня 2025 року стало відомо, що Державне бюро розслідувань повідомило про підозру громадському активісту та керівнику ГО Центр протидії корупції Віталію Шабуніну через нібито ухиляння від військової служби та шахрайство. У ДБР наголошують, що підозра не повʼязана з його професійною діяльністю.

За даними Бюро, підозрюваний мобілізувався у 2022 році, але впродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби. Також активіст нібито під виглядом “відряджень” перебував у цивільних установах, що не належать до складу Сил оборони.