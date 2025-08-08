CNN: Пентагон може залишати в США частину зброї, виготовленої для України

Меморандум, підготовлений у липні керівником політичного підрозділу Пентагону, надає Міністерству оборони США можливість перенаправляти певні види зброї та техніки, призначені для України, назад до американських запасів.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела, ознайомлені з документом.

Це радикальна зміна, яка може призвести до того, що мільярди доларів, раніше призначені для країни, що веде війну, підуть на поповнення запасів США.

Меморандум додає ще більше невизначеності до вже заплутаної ситуації з постачанням американської зброї Україні напередодні можливої зустрічі президента Дональда Трампа з президентом РФ Путіним наступного тижня.

Попри те, що Трамп схвалив план продажу американської зброї Україні через НАТО, у Пентагоні зберігаються серйозні побоювання щодо озброєння Києва у війні з Росією коштом американських запасів. Це особливо стосується високо затребуваних позицій, які залишаються в дефіциті, як-от ракети-перехоплювачі, системи ППО та артилерійські боєприпаси.

Минулого місяця міністр оборони Піт Гегсет призупинив великий пакет постачання зброї Україні. На той момент Гегсет діяв відповідно до меморандуму Пентагону, підготовленого заступником міністра оборони з питань політики Елбріджем Колбі, відомим скептичним ставленням до озброєння України.

Невдовзі після оприлюднення інформації про паузу Трамп скасував рішення Гегсета та пообіцяв продовжувати надавати Україні оборонне озброєння на тлі майже щоденних атак Росії. Він також оголосив про угоду з НАТО, яка передбачає постачання Україні, можливо, мільярдів доларів додаткової зброї, виготовленої у США, але оплаченої європейськими союзниками.

Однак меморандум Колбі й надалі залишається чинним і містить раніше неоприлюднене положення, яке дозволяє Пентагону перенаправляти назад до запасів США зброю, виготовлену спеціально для України в межах фінансованої Конгресом програми Ukraine Security Assistance Initiative (USAI).

За словами джерел, поки що випадків перенаправлення зброї не зафіксовано, однак ця норма може позбавити Україну мільярдів доларів американського озброєння, яке очікувалось до постачання в найближчі місяці та роки.

“Меморандум надає Міністерству оборони право забирати зброю, яка вже була законтрактована для України. Це, здається, підриває те, про що заявляв президент щодо забезпечення України необхідним”, — сказав один зі співрозмовників.

Це також суперечить призначенню програми USAI, створеної Конгресом майже десять років тому саме для того, щоб Пентагон закуповував зброю для України безпосередньо в американських оборонних компаній.