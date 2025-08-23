Чи врятував Трамп Intel? Аналітики сумніваються у майбутньому компанії

Президент США Дональд Трамп оголосив про інвестицію майже 9 мільярдів доларів у корпорацію Intel в обмін на 9,9% акцій компанії. Водночас, зауважують аналітики, ці кошти були передбачені й раніше в межах федерального закону про підтримку виробництва мікрочипів і самі по собі не гарантують успіху бізнесу Intel у сфері контрактного виробництва чипів, пише Reuters.

Керівник компанії Ліп Бу Тан, який очолив Intel у березні, попередив, що компанія може залишити цей напрямок, якщо не зможе залучити великих клієнтів для нового виробничого процесу Intel 14A. За його словами, інвестиції у розвиток будуть залежати виключно від наявності підтверджених замовлень.

Фахівці наголошують, що для економічної життєздатності виробництва Intel потрібно отримати достатні обсяги замовлень на сучасні технології 14A та 18A. В іншому випадку навіть державні гроші не врятують підрозділ компанії.

Колись провідний виробник мікрочипів у США, Intel за останні роки втратив позиції через управлінські помилки, поступившись лідерством тайванській TSMC та відставши від Nvidia у сфері штучного інтелекту. До того ж повідомляється про технічні проблеми з виробничим процесом 18A, що ускладнює залучення клієнтів.

Попри це, після новини про угоду акції Intel зросли на 5,5%, однак згодом впали на 1% після оприлюднення деталей. В цілому від початку року папери компанії подорожчали на 23% завдяки оголошеним скороченням витрат.

Трамп назвав інвестицію «вигідною для Америки та Intel» і підкреслив важливість розвитку вітчизняного виробництва напівпровідників. Водночас експерти зауважують, що участь держави робить Intel найбільшим її акціонером, але не гарантує безумовної підтримки у майбутньому.