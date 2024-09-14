Intel укладає угоду на $3,5 млрд на виробництво чіпів для Пентагону

Корпорація Intel офіційно претендує на 3,5 мільярда доларів федеральних грантів на виробництво напівпровідників для Пентагону. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

Секретна програма під назвою Secure Enclave має на меті налагодити виробництво передових мікросхем військового та розвідувального призначення. Вона охоплює кілька штатів, включаючи виробничі потужності в Арізоні, повідомляє Bloomberg.

Хоча Intel завжди була лідером у боротьбі за цю програму, інші виробники мікросхем виступили проти, Вашингтон занепокоєний тим, чи доцільно покладатися на одну фірму, а боротьба за фінансування між кількома відомствами і Капітолійським пагорбом загрожувала зменшити загальну суму, яку отримає компанія Intel.

Про фінансування може бути оголошено вже наступного тижня, сказали люди, які попросили не називати їхніх імен, оскільки обговорення є закритим. Це додасться до можливих 8,5 мільярдів доларів у вигляді грантів і 11 мільярдів доларів у вигляді кредитів, які Intel отримала в березні відповідно до Закону про мікросхеми і науку, закону, який президент Джо Байден підписав у 2022 році, щоб оживити виробництво напівпровідників у США і зменшити залежність від Азії.