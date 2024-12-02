Економіка

Intel звільнила гендиректора
2 Грудня 2024 16:57
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Генеральний директор Intel Пет Гелсінгер 1 грудня залишив займану посаду і вийшов із ради директорів компанії. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Компанією тимчасово керуватимуть віцепрезидент і фінансовий директор Intel Девід Зінснер і голова Intel Products Мішель Джонстон Голтхаус. На перехідний період тимчасовим виконавчим головою стане незалежний голова ради директорів Intel Френк Годі.

Пет Гелсінгер працював в Intel із 1979-го до 2009 року, у лютому 2021-го він повернувся в компанію, ставши її генеральним директором. Очоливши Intel, Гелсінгер розпочав програму з реорганізації та скорочення витрат.

На тлі повідомлень про звільнення Гелсінгера акції Intel на відкритті торгів 2 грудня зросли більш ніж на 3%.

Компанія Intel останніми роками зазнає фінансових труднощів і масово скорочує співробітників. На тлі кризи, що виникла, з’явилися повідомлення, що виробник чипів для мобільних пристроїв Qualcomm може купити Intel.


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