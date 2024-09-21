ЗМІ: Виробник чипів Qualcomm розглядає можливість поглинання Intel

Компанія Qualcomm Inc. звернулася до Intel Corp. з пропозицією обговорити потенційне придбання чипмейкера, який зазнає труднощів, повідомили Bloomberg джерела, обізнані в цьому питанні.

Каліфорнійська компанія Qualcomm запропонувала Intel дружнє поглинання. Йдеться про купівлю всього чіпмейкера, хоча Qualcomm не виключає можливості купівлі або продажу окремих частин Intel у рамках комбінації.

Неясно, чи призведе первісна пропозиція до угоди, але будь-яка угода, найімовірніше, опиниться під пильним антимонопольним контролем і потребуватиме часу для завершення. Qualcomm спілкується з американськими регулювальними органами і вважає, що всеамериканська комбінація може зняти всі побоювання, зазначають джерела.

Qualcomm придивляється до Intel у той час, коли її конкурент переживає найскладніший період у своїй 56-річній історії. Під керівництвом генерального директора Пета Гелсінгера Intel працює над планом реорганізації компанії та пожвавлення її падаючого курсу акцій.

Хоча Гелсінгер, як і раніше, вважає, що план перетворень може бути достатнім для того, щоб Intel залишалася незалежною компанією, він готовий розглянути переваги різних угод, сказали співрозмовники. За словами джерел, обидві компанії тепер будуть оцінювати різні варіанти з консультантами.

За останні 12 місяців акції Intel впали приблизно на 37%, внаслідок чого її ринкова вартість склала близько 93 мільярдів доларів. Акції Qualcomm за той самий період зросли більш ніж на 50%, а їхня ринкова капіталізація становить близько 188 мільярдів доларів. За такої вартості будь-яка угода між Qualcomm та Intel стане однією з найбільших в історії, підкреслює Bloomberg.

Wall Street Journal повідомив про зацікавленість Qualcomm у п’ятницю, внаслідок чого акції Intel зросли більш ніж на 3%. Представники Qualcomm і Intel відмовилися від коментарів.