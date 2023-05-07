Будуть прикриватимуться людьми: ОК “Південь” назвало справжню мету “евакуації”

На тимчасово окупованих Росією територіях відбувається щось дивне. Ворог у паніці закликає населення “евакуюватися”. Можливо, що окупанти роблять це з власної вигоди.

Як сказала начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, людей вивозять у ті райони тимчасово захоплених територій, де стоять російські військові підрозділи. Про це Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону.

За її словами, ворог використовуватиме цивільне населення як “живий щит”.

“Ми бачимо імітацію турботи про місцеве населення кожного разу, коли в окупантів трошки підгорає. Ми бачили такі дії і на правому березі, коли вони розвивали активність щодо переміщення місцевого населення. Ми спостерігаємо це і на лівому березі Херсонщини зараз, коли бачимо, що вони, виявляючи псевдотурботу, намагаються евакуювати людей глибше”, – наголосила Гуменюк.

Вона констатувала, що українців загарбники відвозять туди, де сконцентровано російські підрозділи та техніку. Також Гуменюк зазначила, що українців з Енергодара Запорізької області окупанти вивозять до Бердянська, однак не тому, що вважають цей населений пункт безпечним, а тому, що прагнуть переконати всіх, що на Запоріжжі є “безпечніші місця”.