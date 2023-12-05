Під ранок 5 грудня на сході окупованого Криму лунали вибухи: імовірно, два БПЛА атакували нафтобазу у Феодосії – але були збиті.

Про це повідомляє російський Telegram-канал “Baza“, Telegram-канал “Крымский ветер“

За даними “Бази”, безпілотники спробували атакувати нафтобазу в Криму. Спроба атаки сталася близько 5-ї ранку (4-ї за Києвом). У бік нафтобази “Морський Нафтовий термінал” летіло два безпілотники літакового типу, але окупанти їх збили.

Перший БПЛА детонував у повітрі – на територію нафтобази впали тільки уламки, другий упав за 70 метрів від одного з резервуарів. Ніхто не постраждав.

За твердженням Міністерства оборони Росії, вночі та вранці над акваторією Азовського моря і над Кримом було знищено в сукупності 41 український безпілотник.

Телеграм-канал “Кримський вітер” із посиланням на підписників повідомляв про серію вибухів у Феодосії, а також про вибухи в Старому Криму і Керчі. Можливо, окупанти збивали повітряні цілі. Кримський міст перекривався вночі більше ніж на 4 години.

За даними “Кримського вітру”, з території нафтобази у Феодосії під час української атаки вів вогонь ЗПРК “Панцир-С1”.

У Керчі подекуди зникало світло.

Крім того, “Кримський вітер” писав про свідчення, що “в Керчі стало зле суднобудівному заводу “Залив” імені Б.Є. Бутоми”, але ця інформація потребує перевірки. На керченському СРЗ будують кілька військових кораблів. 4 листопада українською ракетою там було знищено новий малий ракетний катер “Аскольд”.