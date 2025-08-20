Близько 10 європейських країн готові направити свої війська в Україну, — Bloomberg

Близько десяти європейських держав розглядають можливість відправлення своїх військових в Україну в межах пакета гарантій безпеки.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на європейських чиновників.

Британський уряд підтвердив 19 серпня, що європейські військові посадовці готуються зустрітися з американськими колегами, щоб уточнити “надійні гарантії безпеки та підготуватися до розгортання сил підтримки у разі припинення бойових дій”.

За словами джерел, у цих переговорах візьмуть участь головнокомандувач військовими силами НАТО в Європі Алексус Гринкевич, а також начальники оборонних відомств країн-членів Альянсу.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта зазначив, що умови пакета гарантій можуть бути узгоджені вже цього тижня.

У свою чергу, у Білому домі наголосили, що президент США Дональд Трамп підтримує створення пакета безпекових гарантій для України, однак відправлення американських військових не планується. Вашингтон готовий долучитися до координації та надати інші засоби підтримки — зокрема розвіддані та, ймовірно, системи ППО.