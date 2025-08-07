Bloomberg: Державні нафтопереробники Індії призупиняють закупівлі російської нафти через тиск з боку США

Державні нафтопереробні компанії Індії тимчасово відмовляються від закупівель російської нафти. Йдеться про такі компанії, як Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. та Hindustan Petroleum Corp.

Про це пише Bloomberg.

Реклама

За даними джерел, знайомих із планами закупівель, ці підприємства вирішили пропустити найближчий цикл операцій на спотовому ринку, доки не надійдуть чіткі вказівки від уряду. Це стосуватиметься, зокрема, нафти Urals з відвантаженням у жовтні.

Рішення ухвалено на тлі посилення тиску з боку Вашингтона: адміністрація президента США Дональда Трампа подвоїла мито на весь індійський експорт до США, намагаючись покарати Індію за імпорт російської нафти. Цей крок, на відміну від ситуації з Китаєм, має на меті натиснути на Москву з вимогою припинити війну проти України.

Офіційно влада Індії не вимагала від нафтопереробників припинити закупівлі російської сировини. Навпаки — уряд прем’єр-міністра Нарендри Моді виступив проти введених тарифів. Однак Bloomberg повідомляв раніше, що переробникам доручили розробити плани закупівель нафти не з Росії.

З огляду на терміни постачань, закупівлі зазвичай плануються за 1,5–2 місяці наперед. Це дозволяє переробникам своєчасно формувати необхідні обсяги. За словами трейдерів, хоча імпорт Urals у жовтні, ймовірно, не зведеться до нуля, його зниження може спричинити різкий попит на альтернативні сорти — зі США, Близького Сходу та Африки. Перемовини щодо жовтневих партій ще не розпочались, але учасники ринку прогнозують глибші знижки з боку Росії і більше пропозицій для Китаю.

Наприкінці липня індійські компанії вже скоротили закупівлі Urals на вересень через зависокі ціни. З того часу державні переробники оголосили низку тендерів і купують партії нафти з інших регіонів. Тим часом приватні компанії Reliance Industries Ltd. і Nayara Energy Ltd. не проявляли активності: остання зменшила обсяги переробки через санкції ЄС.

Постачання Urals з відвантаженням у серпні та вересні, ймовірно, здійснюватимуться за графіком, якщо не буде нових вказівок з Нью-Делі. У останні дні кілька танкерів уже вивантажили російську нафту в індійських портах із незначними затримками. У пік поставок Індія імпортувала понад 2 млн барелів на добу, тоді як до початку війни в Україні ці показники були близькими до нуля.

«Певні операційні збої можливі, але баланс між попитом і пропозицією на нафту зрештою відновиться», — зазначив колишній директор нафтопереробки Bharat Petroleum Р. Рамачандран.

За його словами, в разі ускладнення з російською нафтою основною альтернативою стане сировина з Близького Сходу — насамперед із Саудівської Аравії та Іраку — завдяки логістичним перевагам і різноманітній якості.