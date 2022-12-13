Більше половини українців витратять частину новорічного бюджету на допомогу ЗСУ

Понад 60% українців витратять частину виділеного на новорічний та різдвяний шопінг бюджету на допомогу Збройним силам України та тим, хто постраждав від війни, йдеться у результатах дослідження ринку роздрібної торгівлі, проведеного українською філією компанії Deloitte.

У ході опитування з’ясувалося, що більшість жителів країни (61%), незважаючи на війну, планують перед святами вирушити за покупками, хоча витрачатимуть на них менше, ніж у 2021 році.

Середній бюджет на новорічний шопінг коливається в межах 1-5 тисяч гривень. При цьому в умовах невизначеності багато українців відклали покупки на другу половину грудня.

За даними Deloitte, покупки в офлайні переважатимуть над покупками в інтернеті. Основними місцями для новорічного та різдвяного шопінгу стануть великі супермаркети та торгові центри, а серед найбільш затребуваних товарів – продукти харчування, товари для дітей, одяг та взуття.

“Війна суттєво впливає на споживчі настрої українців. Наше дослідження показало, що, наприклад, розвинена у світі сфера онлайн-торгівлі поки що не є особливо популярною в Україні. Проте незламність українців, яка простежується і в готовності до святкового шопінгу, надихає, а також допомагає ритейлерам продовжувати підтримувати економічний фронт”, – зазначив представник Deloitte в Україні Олександр Ямпольський.