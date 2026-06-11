Бензовози не прибули до Севастополя, раніше видані QR-коди анулювали

До анексованого Севастополя не прибули бензовози з пальним, а всі раніше видані QR-коди на придбання бензину були деактивовані. Про це повідомив призначений Росією «губернатор» міста Михайло Развожаєв, повідомляє ASTRA.

За його словами, бензовози не змогли прибути до міста в ніч проти 11 червня. У зв’язку з цим жителів закликали не стояти в чергах на автозаправних станціях мережі «ТЕС», оскільки заправка для населення найближчим часом не здійснюватиметься.

Також Развожаєв заявив, що всі видані раніше QR-коди на придбання бензину втратили чинність.

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Водночас 11 червня на АЗС мережі «ТЕС» планують заправляти комунальні служби, швидку допомогу, силові структури та громадський транспорт.

На початку червня окупаційна влада запровадила талони на пальне, а згодом призупинила їхній продаж. За QR-кодами в анексованому Севастополі та Криму можна було отримати талони на купівлю пального на заправках мережі «ТЕС».

На півострові також працює мережа АЗС «АТАН», де, як стверджується, бензин продається у вільному доступі. Водночас пальне марки АІ-95 там можна придбати лише за талонами.

Дефіцит бензину в анексованому Росією Криму розпочався наприкінці травня.