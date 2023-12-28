Суспільство

БЕБ провело обшук в підконтрольних одеському бізнесмену приміщеннях, якого обвинувачували у контрабанді

28 Грудня 2023 21:15
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беб

Бюро економічної безпеки провело обшуки в підконтрольних одеському бізнесмену складських, офісних та виробничих приміщеннях юридичних осіб. 

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Бюро не вказує ім’я бізнесмена, але зазначає, що раніше відносно нього було застосовано персональні санкції за контрабанду та 14 квітня 2021 року указом президента було припинено його громадянство.

Агентство “Інтерфакс-Україна” зауважує, що опису відповідає одеський бізнесмен Вадим Альперін.

“Незважаючи на це, бізнесмен за допомогою  родинних зв’язків та бізнес-партнерів продовжив координувати злочинну діяльність, спрямовану на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізацію коштів одержаних злочинним шляхом, зокрема й від нелегального ввезення товарів на митну територію України”, – додали в Бюро.

За результатами 6 обшуків детективи вилучили документи, комп’ютерну техніку, а також інші предмети та речі, що мають доказове значення для кримінального провадження.

За інформацією аналітиків орієнтовні збитки від незаконної діяльності згаданих компаній складають 127 млн грн. 

Тривають слідчі дії та встановлюється повне коло причетних до злочинів осіб. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора України.


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