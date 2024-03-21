Австралія приєдналася до української Коаліції дронів

Австралія долучилась до української Коаліції дронів. Про це заявив міністр оборони Австралії Річард Марлз під час спільної прес-конференції з міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом.

“Сьогодні ми також оголошуємо, що Австралія візьме участь у коаліції з розробки безпілотників, яку очолюють Велика Британія і Латвія”, – сказав Марлз. Це дійсно важлива можливість для нас продовжувати робити свій внесок у зусилля, спрямовані на те, щоб Україна не відступила від свого курсу і змогла вирішити цей конфлікт на своїх умовах”.

Коаліція дронів – організація країн, які беруть участь у виробництві та передачі Україні дронів. Спочатку до складу Коаліції входили лише Велика Британія та Латвія, які її очолюють. Наразі вже 10 країн є учасниками цієї Коаліції.