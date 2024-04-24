AP: Зброя США допоможе Україні уникнути поразки. Перемога – це вже інше питання

Зброя та боєприпаси, які увійдуть до майбутніх пакетів військової допомоги, мають дозволити Україні сповільнити криваве просування російської армії та блокувати її удари в тилу.

Йдеться у матеріалі The Associated Press.

І це дасть Україні час для довгострокового планування. “У кінцевому підсумку це дає Україні перспективу підтримувати протистояння цього року”, – вказує професор, військовий експерт із Королівського коледжу Лондона Майкл Кларк.

Різниця може бути відчутна вже за кілька днів на лінії фронту на сході та півдні України, де набагато численніша армія Росії повільно захоплює територію.

Схвалення допомоги означає, що Україна зможе задіяти артилерійські боєприпаси із запасів, які вона економила. Найближчим часом з американських запасів у Польщі та Німеччині, а потім зі США надійде ще більше техніки.

Хоча деталі поставок засекречені, найгостріше Україна потребує артилерійських снарядів, щоб зупинити просування російських військ, і зенітних ракет для захисту населення та інфраструктури від ракет, безпілотників і бомб.

Надія на майбутні прориви для України все ще залежить від більш своєчасних поставок західної допомоги.

Багато експертів вважають, що і Україна, і Росія виснажені дворічним конфліктом і не зможуть провести великий наступ – здатний принести великі стратегічні вигоди.

Проте Росія просувається вперед на кількох ділянках фронту протяжністю 1000 кілометрів, використовуючи танки, хвилі піхоти і бомби із супутниковим наведенням, щоб завдати удару по українських військах. Зараз завдання українських військ – “тримати оборону”, поки до середини літа не прибуде основна частина нових поставок. Тоді вони зможуть зосередитися на спробах повернути території, нещодавно втрачені в Донецькій області.

“І, можливо… наприкінці літа ми побачимо якийсь рух, наступальний рух українських збройних сил”, – додав експерт.

Фінансування з боку США “ймовірно, може допомогти стабілізувати українську позицію тільки цього року і почати підготовку до операцій у 2025 році”, – сказав директор з військових наук Королівського інституту об’єднаних служб, аналітичного центру Метью Севілл.

У кращому для України випадку американська допомога дасть командирам час на реорганізацію і навчання армії – з урахуванням уроків, витягнутих із невдалого наступу влітку 2023 року. Це також може підштовхнути союзників України в Європі до збільшення допомоги.

“Тож справа не тільки в Україні та Сполучених Штатах, це дійсно торкнулося всієї нашої коаліції з 51 країни”, – сказав конгресмен США Білл Кітінг, демократ, який відвідав Київ у складі делегації Конгресу.

Зеленський наполягає на тому, що мета військового конфлікту України – відвоювати в Росії всю територію, включно з Кримом. Навіть якщо протистояння в кінцевому підсумку закінчиться шляхом переговорів, як вважають багато експертів, Україна хоче проводити їх з якомога сильнішої позиції.

Союзники України утримуються від поставок деяких видів зброї, побоюючись ескалації або виснаження власних запасів. Україна стверджує, що для перемоги в конфлікті їй потрібні ракети більшої дальності, які можна було б використовувати для потенційно доленосних операцій у Криму.

Зі США вони хочуть отримати більш далекобійні версії армійських тактичних ракетних комплексів, відомих як ATACMS, а з Німеччини – крилаті ракети Taurus. Обидва уряди чинили опір закликам відправити їх, оскільки вони здатні вражати цілі в глибині російської території.

Новий законопроєкт уповноважує президента США відправити Україні більш далекобійні ракети ATACMS, дальність дії яких становить близько 300 кілометрів (190 миль), “щойно це стане практично можливим”. Неясно, що це означатиме на практиці.

Іноді обіцяна зброя прибувала із запізненням або не прибувала зовсім. Зеленський нещодавно зазначив, що Україна все ще чекає на винищувачі F-16, які їй обіцяли рік тому.

Тим часом Росія використовує свою перевагу в чисельності та озброєнні, щоб відтіснити українські сили, можливо, прагнучи домогтися максимальних успіхів до того, як Україна отримає нові поставки.

За словами експерта з Королівського коледжу Лондона, тиск Росії був спрямований не тільки на завоювання території, а й на підрив Зеленського і підтримку критиків, які вважають, що його військовий план провалився. Пакет допомоги США знижує ймовірність політичної кризи в Україні, і спікер Майк Джонсон заслуговує на подяку за те, що провів його через Конгрес. “Він тримав історію у своїх руках”, – підкреслив військовий експерт.