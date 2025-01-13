Водії можуть не викликати поліцію на місце ДТП: Кабмін вніс зміни до правил дорожнього руху

Кабінет Міністрів України оновив Правила дорожнього руху, внесши зміни, пов’язані з набранням чинності нової редакції закону щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів.

Згідно з постановою, у разі незначної дорожньо-транспортної пригоди за участю двох автомобілів, коли шкода обмежується лише пошкодженням транспортних засобів, водії можуть обійтися без участі поліції.

Учасники ДТП мають право самостійно скласти повідомлення про подію для надання страховій компанії, заповнивши його в паперовій або електронній формі.

Після цього водії можуть залишити місце події без обов’язку інформувати поліцію, що є суттєвим полегшенням процесу – раніше учасники ДТП мали звернутися до поліції, щоб оформити матеріали події.

Згідно з новими правилами, водії повинні мати при собі чинний страховий поліс (електронний або паперовий) або страховий сертифікат “Зелена картка” у випадку, якщо страховка видана іноземною компанією.