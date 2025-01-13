ДБР затримало співробітника Миколаївського ТЦК за продаж підроблених медичних довідок

Слідчі ДБР викрили співробітника Миколаївського РТЦК та СП, який був залучений до схеми ухилення від мобілізації через підробку медичної документації.

Згідно з даними ДБР, двоє співробітників РТЦК та СП за 4-5 тис. доларів США обіцяли вплинути на лікарів, щоб підробити медичну документацію з хибними діагнозами під час проходження ВЛК.

За додаткову оплату в середньому 3 тис. доларів військовозобов’язані знімались з військового обліку, або отримували статус “придатний для служби в ТЦК та СП та тилових військових частинах”.

9 січня 2025 року одного зі співробітників ТЦК працівники Бюро затримали під час отримання від “клієнта” $4500.

Фігуранту повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з правом внесення застави 1 млн грн.