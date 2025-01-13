Кримінал

ДБР затримало співробітника Миколаївського ТЦК за продаж підроблених медичних довідок
13 Січня 2025 16:55
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Слідчі ДБР викрили співробітника Миколаївського РТЦК та СП, який був залучений до схеми ухилення від мобілізації через підробку медичної документації.

Згідно з даними ДБР, двоє співробітників РТЦК та СП за 4-5 тис. доларів США обіцяли вплинути на лікарів, щоб підробити медичну документацію з хибними діагнозами під час проходження ВЛК.

За додаткову оплату в середньому 3 тис. доларів військовозобов’язані знімались з військового обліку, або отримували статус “придатний для служби в ТЦК та СП та тилових військових частинах”.

9 січня 2025 року одного зі співробітників ТЦК працівники Бюро затримали під час отримання від “клієнта” $4500.

Фігуранту повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з правом внесення застави 1 млн грн.

ДБР викрило схему заробітку на мобілізації у Миколаївському ТЦК / Фото: ДБР

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